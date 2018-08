German Denis fue presentado en Universitario de Deportes: "Los salvadores somos todos"

En conferencia de prensa, el club Universitario de Deportes presentó de manera oficial al delantero argentino German Denis, futbolista que estará ligado al equipo estudiantil por los próximos cuatro meses y con la opción de ampliarlo debido al desempeño que realice hasta fin de año.

"Agradecer a la dirigencia de la U que hizo posible esto. Espero devolver todo esto dentro del campo, que es lo que el hincha quiere. Me daré el máximo. Aquí estoy para dar una mano y para tratar que la U llegue lo más alto posible al final del campeonato que sin dudas lo vamos a lograr", declaró Denis.

El ex atacante de Lanus fue consultado respecto a cómo se dieron los contactos para que finalmente termine recalando en el Perú. Se especuló que había sido Pedro Troglio - con quién confirmó tener un grado de amistad y reveló que casi fichó por Gimnasia - pero fue Nicolás Córdova el determinante para su incorporación.

"El contacto fue con Nicolás Córdova. Tenemos un amigo en común. Tenía ofertas en Argentina pero quería algo más importante. Una experiencia nueva. Se me presentó la oportunidad de venir a la U y no lo dudé. En Argentina sabemos de la importancia de la U. Conozco a Córdova cuando jugó en Italia. Sé la calidad de persona que es", subrayó.

Uno de los principales cuestionamientos para la llegada de Denis a Universitario son la edad y la continuidad: 37 años y tres meses inactivo harían suponer que no sería la fórmula que necesita la U para desaparecer el fantasma del descenso.

"En si, el campeonato argentino terminó a fines de marzo. Más allá de lo que se diga, fueron los tiempos que se utilizaron por la AFA (respecto a la organización del torneo). Me mantuve físicamente bien y además hice la pretemporada con un club profesional. A pesar de mis 37 años me siento bien físicamente. Toda mi carrera traté de cuidarme para jugar a gran nivel. En ese aspecto estoy muy tranquilo. La experiencia adquirida todos estos años será beneficioso para el club".

Finalmente, detalló que se esforzará al máximo para hacer que el conjunto de Ate pelee el Clausura 2018 tal y como lo dicta su historia. También se refirió a Juan Manuel Vargas.

"Soy de las personas que se brindan al máximo para otorgarle al equipo la mayor cantidad de goles que se necesite. Acá el salvador somos todos. Acá no hay un Messi, un Maradona o un Ronaldo. Esto es un equipo. Las expectativas son altísimas y eso me gusta. No me va a pesar para nada. La historia dice que la U pelea siempre arriba [...] A Juan (Vargas) lo conozco de Colón y nos hemos cruzados en muchos partidos en Italia. Es un orgullo volver a vestir un vestuario con él. Como jugador todos lo conocen". concluyó.

EL DATO

Germán Denis formó parte del plantel de Lanús que enfrentó este año - por la Copa Sudamericana - a Sporting Cristal: el equipo argentino venció 4-2 en Buenos Aires y cayó 1-2 en Lima. Denis no jugó ninguno de los dos encuentros.