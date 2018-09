Roberto Palacios y sus declaraciones tras el debut de su hijo Brandon con UTC

Más feliz no pudo estar Roberto Palacios al ver debutar a su hijo, Brandon en el fútbol profesional. Fue nada menos ante Universitario de Deportes defendiendo la camiseta del UTC por el Torneo Clausura.

Roberto Palacios, histórico jugador de Sporting Cristal, declaró para Capital Deportes. "Estaba más nervioso que cuando yo jugaba. Estoy contento por la forma cómo Brandon encaró el encuentro, jugando ante Universitario con personalidad y atrevimiento", dijo el 'Chorri' Palacios.

Posteriormente, Palacios dijo que "Ahora lo más complicado es mantenerse. Él tiene una personalidad muy interesante. No se achica ni se siente menos o más que nadie, eso me deja muy tranquilo. Yo no quiero que hable del hijo del 'Chorri', quiero que digan que es Brandon Palacios", manifestó.

Como se recuerda, Brandon Palacios pertenece a Sporting Cristal y solo está cedido al cuadro del UTC donde solo jugará hasta el final del Torneo Clausura. Debutó con derrota ante Universitario de Deportes en el Monumental (2-1).

"Yo agradezco a Franco Navarro y a UTC por haber estado interesado en mi hijo. Tiene tres meses para demostrar lo que hizo en la reserva de Sporting Cristal", culminó Roberto Palacios.

EL DATO

UTC se encuentra séptimo en la tabla del acumulado. Está en zona de Copa Sudamericana. Universitario lucha por no descender.