Se reveló la fuerte razón por qué Manuel Barreto dejó Universitario: "Se quedó sin..."

Universitario de Deportes pasa uno de sus mejores momentos en la Liga 1 tras lograr su bicampeonato nacional y en la actualidad ser el puntero del Torneo Apertura. No obstante, se produjo la salida de uno de los artífices de todos estos logros, hablamos de Manuel Barreto.

A través de las pantallas de L1MAX, Gustavo Peralta reveló la verdadera razón e información directa de por qué se fue el ahora ex director deportivo de Universitario. "Barreto se quedó sin energía para ser director deportivo de la U y esto va porque hay temas personales, familiares y complejos", manifestó en primer lugar.

Luego hizo mención a los pasajes más duros que vivió Manuel dentro de estos últimos años tras no satisfacer a la hinchada de Universitario con el delantero. "Crítica despiadada. No era correcta. Había forma de reclamar y decirle que se equivocó. Hubo situaciones que afectaron mucho a Barreto y era hasta aquí nomás", continuó el periodista.

La verdadera razón de la salida de Manuel Barreto de Universitario . Video:L1MAX

Una situación que afecta a "Muñeca" Barreto fue la banderola que le crearon los fanáticos previo al clásico, en donde pedían su salida tras haber contratado a Diego Churín, jugador muy criticado por no anotar goles en partidos importantes. "Uno de los momentos fue la banderola contra él y Churín, previo al clásico, por haberlo contratado y ya habían pasado una serie de cosas que él había dicho ya tal vez mi momento hasta aquí nomás, no tengo más fuerza y la gente tiene derecho a expresarse y el tiene derecho no aguantar" , finalizó.

Salida de Manuel Barreto de Universitario

Manuel Barreto dejó su cargo como director deportivo de Universitario en abril de 2025, tras lograr los títulos nacionales de 2023 y 2024. Alegó desgaste personal y aseguró haber cumplido la mayoría de sus objetivos. El club agradeció su gestión histórica. Algunos hinchas lo criticaron por fichajes fallidos, pero muchos reconocieron su labor. Se especula que podría unirse a la FPF.