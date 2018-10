Tabaré Silva sobre su salida de Garcilaso: "Me soprende porque no peleamos el descenso"

Al parecer la partida de Tabaré Silva de Real Garcilaso sorprendió a más de uno, incluso al mismo entrenador uruguayo, quien se pronunció sobre el tema, revelando que recibió la noticia de forma intempestiva por Julio Vásquez Granilla, presidente del club.

"Esta mañana tuve una reunión con el presidente del club y me comunicó que yo y todo mi comando técnico no seguíamos en Real Garcilaso. Realmente me tomó de sorpresa, no me lo esperaba, sobre todo porque resta tan poco para el final del campeonato. Sin embargo, soy empleado del club y solo me queda acatar las decisiones de los dirigentes", declaró Silva a RPP.

Asimismo, Tabaré Silva aseguró que no entiende el motivo de la determinación de su despido, sin embargo, acatará la decisión a pesar de haberse esforzado para tener al equipo del Cusco en la lucha por conseguir el campeonato.

"Pienso que lo mejor hubiera sido terminar el campeonato y si querían no me renovaban el contrato, pero molesta que haya sido de esta manera, más aún que no estamos peleando el descenso. Nada de eso. Actualmente seguimos disputando los primeros lugares del Torneo Clausura y estamos en zona de clasificación de Copa Libertadores y ojalá lo mantengan", sentenció Tabaré Silva.

EL DATO

El próximo partido de Real Garcilaso será el sábado 20, ante Unión Comercio, en la fecha 8 del Torneo Clausura.