Tabaré Silva asegura que peleará por el título del Clausura: "Dependemos de nosotros"

El técnico Tabaré Silva se mentaliza en el partido de este miércoles frente a Deportivo Municipal (5:45 p.m.) por la fecha 7 del Torneo Clausura. El entrenador volteó la página de la derrota sufrida el fin de semana frente a Alianza Lima con la convicción de retomar la senda del triunfo y pelear el certamen.

“Trataremos de hacernos fuertes aquí, sacar esos tres puntos y seguir arriba. Creo que será un partido parejo. No tengo duda que dependemos de nosotros, (ante Alianza) fue un resultado que no queríamos y fue injusto por lo hecho en el segundo tiempo. Así es el fútbol: tuvimos ocasiones pero no las concretamos”, manifestó el uruguayo a la web oficial del Club.

Asimismo, Silva pidió a los árbitros tener menos errores para evitar perjudicar a Real Garcilaso y descartó insultar a algún integrante de la terna.

“Contra Boys nos perjudicaron, también frente a Cristal y creo que el juez de línea del partido ante Alianza tiene una vista bárbara porque no sé si de Hernán fue pie o medio pie. Todos cometemos errores, pero esos son importantes. Estamos trabajando árbitros, jugadores, el Club hace una inversión importante. Hay que tratar de que todo sea parejo para todos y que nos ganen porque sean mejores, pero hay cosas que molestan. No entendí la expulsión porque fue el chaleco al piso, nunca insulté a los árbitros”, señaló el estratega.

Finalmente, el Directo Técnico pidió equidad para programar partidos y evitar desgaste entre los distintos equipos. “Nosotros jugamos seguido y otros no, es una ventaja importante. Se vio ante Cristal después del partido de aquí. Es algo que de una vez por todas cuando tengamos las mismas reglas, el reglamento igual para todos, juguemos en la seguidilla que vendrá y será más importante que esta. O cambiamos. El aspecto físico es importante más allá de aspecto técnico o táctico”, sentenció