Tabaré Silva: "Las decisiones son tomadas por ellos, yo hubiese querido terminar el torneo"

El entrenador uruguayo fue despedido hace algunos días del Real Garcilaso, salió por la puerta de atrás sin tener muchas explicaciones por parte de la dirigencia, una situación totalmente inesperada que lo dejó con un futuro relativamente incierto.

Todo esto lo dejó saber en una charla con Radio Ovación, ahí el ex DT de la 'Máquina Celeste' acotó lo siguiente: ""El técnico depende de los resultados, a mí me sorprendió porque el equipo no estaba tan mal, estaba cuarto".

Continuando con la reflexión acerca de su trabajo y lo que significa ser un profesional técnico en el fútbol internacional: "Son decisiones que toman ellos como dueños del club y como trabajador del club tengo que acatar lo que deciden".

Sin embargo, no todo está tan mal, ya tiene listo su resolución de contrato y pronto marchará para su país: "Ya solucionamos el tema con el club y voy a regresar a Uruguay, lo más probable es que mañana salga en la tarde".

Finalmente, Tabaré Silva dejó un mensaje que significó más personal y profesional: "Es verdad que los últimos resultados no fueron buenos, pero estuvimos 8 partidos sin perder, por eso vino mi sorpresa y mi molestia. Me hubiera gustado terminar el torneo, pero escapa a lo que yo puedo hacer", sentenció 'el oriental'.

EL DATO:

Real Garcilaso se encuentra en la 4ta posición de la 'Tabla Acumulada' con 55 puntos, a 18 puntos del líder Sporting Cristal.