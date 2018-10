Segunda División: Resultados y tabla de posiciones de la fecha 28 [TORNEO ASCENSO]

Provechosos partidos y resultados con total sorpresa se dieron en la fecha 28 de la siempre populosa Segunda División, la cual dejó un monto de 32 goles, además un futuro más claro de las posiciones de los equipos en el torneo de ascenso, a dos fechas del cierre de la primera fase de este certamen hay algunos equipos que ya tienen su pase comprado a lo definitivo.

La jornada de hoy domingo 14 de octubre del 2018, en el torneo de ascenso empezó con la goleada gracias al Juan Aurich (Campeón Nacional en 2011) sobre Alfredo Salinas en la provincia de Chongoyape. Por su parte el Atlético Grau consiguió los tres puntos ante el Carlos A. Mannucci en Piura.

La Universidad César Vallejo, solo tuvo que marcar la mínima diferencia para ganar de local al selvático Sport Loreto, consolidándose en la punta de la general, sin embargo eso no es lo más importante, porque 'El Poeta' es el primer clasificando a semifinales de la siguiente fase en la Segunda División.

Fecha 28 de la Segunda División no se había programado hasta el día viernes por una deuda de la FPF que alcanzaba los 350 mil dólares, al parecer llegaron a un término medio y se dio pie al juego, con sendas goleadas, y a continuación presentamos el resumen de la fecha 28 junto a los próximos partidos de la fecha 29:

RESULTADOS DE LA JORNADA 27 DE SEGUNDA DIVISIÓN:

1) Juan Aurich 5-0 Alfredo Salinas

2) Atlético Grau 2-0 Carlos A. Mannucci

3) César Vallejo 2-0 Sport Loreto

4) Unión Huaral 2-2 Alianza Atlético

5) Cultural Santa Rosa 7-0 Los Caimanes

6) Sport Victoria 8-1 Willy Serrato

7) Cienciano 2-1 Deportivo Coopsol

Descansó: Deportivo Hualgayoc.

TABLA DE POSICIONES DE LA SEGUNDA DIVISIÓN:

FECHA 29 - SEGUNDA DIVISIÓN:

1) Deportivo Coopsol vs Atlético Grau

2) Sport Loreto vs Unión Huaral

3) Alianza Atlético vs Juan Aurich

4) Alfredo Salinas vs Deportivo Hualgayoc

5) Carlos A. Manucci vs Sport Victoria

6) Los Caimanes vs Cienciano

7) Universidad César Vallejo vs Willy Serrato

Descansa: Cultural Santa Rosa.

EL DATO:

El Torneo Descentralizado 2019 tendrá 18 equipos, por eso hay más opciones para la Segunda División y Copa Perú.