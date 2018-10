Julio César Uribe: "Ricardo Gareca es el técnico que más huella ha dejado en el Perú" [VIDEO]

La polémica para debatir es una esencia fundamental dentro de los temas futbolísticos, eso lo conoce muy bien por experiencia el ex futbolista de Sporting Cristal y también entrenador de la Selección Peruana de Fútbol, Julio César Uribe. Por eso cuando se le consultó sobre 'el técnico que dejó huella en el Perú' soltó una opinión bomba.

Comenzó haciendo mención de diversos entrenadores que tuvieron paso por el fútbol peruano, como jugando e improvisando para entrar en polémica. Ya cuando se tuvo que poner serio, Julio César Uribe dijo: "Fuera de bromas Ricardo Gareca es el entrenador más destacado en la historia del fútbol peruano".

Reafirmando lo dicho con un concepto netamente técnico que le da aún mayor valor a su participación dentro de 'Fox Sports Radio Perú': "No tengo ninguna duda que Gareca es un gran técnico, por la forma en como juega el equipo, cómo conoce el concepto de jugar realmente, eso es por demás obvio de percibir. Uno se da cuenta cuando el talento hace que el equipo juegue como él quiere y cuando es la mano del técnico para moverse teniendo variantes".

Cosa que el periodista deportivo Eddie Fleischman, respaldó con una mención bastante clara, utilizando dos ejemplos históricos en nuestro balompié: "Tim (El ex entrenador de Perú, Elba de Pádua Lima) fue un éxito porque supo amalgamar lo mejor que tenía para la eliminatoria en cuatro partidos, jugó el Mundial y ahí no tuvo liderazgo, no tuvo el manejo del plantel". Aquí es donde profundiza con el tema del 'Tigre'.

"Ricardo Gareca clasifica en 18 partidos, le da un funcionamiento colectivo que no teníamos y no se había visto en mucho tiempo, convierte un equipo en competitivo a nivel internacional", destacados que reflejan el buen momento de 'El Flaco' en nuestro país.

Después se mencionó en la mesa de conducción diversos nombres de entrenadores que también fueron exitosos en sus diversos procesos, ya sea en los clubes donde dirigieron o un corto proceso dentro de la Selección Peruana. Pero el caso de Ricardo Gareca es único porque la identidad y visión para jugar lo pone por encima de todos.

EL DATO:

Ricardo Gareca tiene contrato con Perú hasta el final del proceso clasificatoria para Catar 2022.