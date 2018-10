Periodista chileno de Fox Sports: "El Perú que ustedes están agrandando enfrentó al peor Chile" [VIDEO]

La categórica victoria de la selección peruana ante Chile por 3-0 continúa generando un gran debate en el país de la Estrella Solitaria. Aún recuerdan la eliminación del Mundial por diferencia de goles por parte de la Bicolor y, a ello hay que sumarle, que el juego que presenta el plantel dirigido por Reinaldo Rueda es muy distante respecto al nivel de Marcelo Bielsa o de Jorge Sampaoli.

El periodista chileno Fernando Solabarrieta - a través de la cadena internacional Fox Sports - criticó la victoria de la 'Blanquirroja' en el denominado 'Clásico del Pacífico'. Señaló que Perú no tiene esa superioridad sobre Chile.

"Perú no tiene esa superioridad con el Chile que yo pensaba o yo veo. Eso habla del mal momento de Chile. Perú no nos puede sacar a bailar como lo hizo en el partido anterior", mencionó.

Sin embargo, uno de los panelistas del programa Fox Sports Chile, refutó la propuesta de Solabatierra. ""Fue una selección competitiva en el Mundial mientras Chile estaba masticando la eliminación", detalló..

La respuesta del periodista chileno no se hizo esperar e indicó que el plantel dirigido por Ricardo Gareca está sobrevalorado. "El Perú que ustedes están agrandando entró (al Mundial) quinto en Sudamérica por diferencia de gol contra el peor Chile. Y en el Mundial no deslumbró, no pasó a octavos de final, perdió dos de tres partidos", refirió

"Antes nuestra comparación no era Perú, era Alemania. Y contra ese equipo nosotros aceptábamos perder. Ahora resulta que empezamos a justificar derrotas con Perú, que nos sacó a pasear", concluyó.

EL DATO

La selección peruana enfrentará - en un amistoso internacional - Costa Rica el próximo 20 de noviembre en nuestro país.