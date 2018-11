Nicolás Córdova asegura que la seguidilla de partidos afectó en el resultado del Clásico

Nicolás Córdova, director técnico de Universitario de Deportes, dirigió su segundo Clásico al mando del conjunto crema. El estratega chileno habló en conferencia de prensa luego de la derrota de su equipo a manos de Alianza Lima por 2-1 y aseguró que el factor físico fue el principal responsable por el cuál los merengues sufrieron mucho durante la etapa complementaria.

"No es culpa de Universitario que un equipo de Primera División no tenga dónde jugar. El segundo tiempo sufrimos mucho en lo físico, incluso era para cambiar a seis o siete jugadores. No me compete, pero creo que es mucha la diferencia de jugar a mitad de semana y no jugar, eso es obvio", fueron las primeras palabras del director técnico de la 'U'.

Sin embargo, no todo fueron críticas al calendario del torneo peruano, sino que también se sintió orgulloso de lo que hicieron sus jugadores sobre el gramado del Alejandro Villanueva Martínez, a pesar de haber caído por el rival de toda la vida. Le prometió a la hinchada crema que se van a recuperar lo más pronto posible y seguir peleando por la posibilidad de meterse a la Copa Sudamericana.

"Obviamente cuando uno pierde y sobre todo un Clásico, se siente mucho. Pero cuando miras a los jugadores comprometidos, que están a media máquina y que aún así tienen ganas de jugar. Que terminan el entretiempo y quieren seguir jugando, es algo que enorgullese mucho. Ellos están comprometidos con ellos mismos y con lo que significa Universitario. Eso es motivo de orgullo y es lo que el hincha quiere".

"Hoy el tema físico nos pesó y mucho, venimos de partidos muy intensos, vamos a tratar de recuperarnos lo más pronto posible ya que el martes jugamos de nuevo", finalizó en conferencia de prensa.