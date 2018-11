En Panamá quieren de vuelta a Luis Tejada

Tras una regular campaña en la que marcó 16 goles con Sport Boys, Luis Tejada dejó abierta la posibilidad de volver a Juan Aurich, precisamente el club que lo trajo al fútbol peruano.

Eso sí, el ‘Pana’ hizo hincapié en desconocer a los actuales dirigentes del conjunto chiclayano, que lucha por llegar a la gran final por el ascenso frente a la Universidad César Vallejo.

“A mi familia le ha gustado Lima, pero si acá no hay trabajo y en otro lado sí, me va tocar buscarlo. No sé si podría volver al Aurich, no sé que tienen en mente sus dirigentes. Yo hago fuerza para que suban, independientemente si regrese o no porque le tengo un cariño especial a ese club y quiero verlo en Primera”, expresó el delantero.

Si no se da esta opción, el Tauro FC de su país lo espera con los brazos abiertos.