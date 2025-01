Pizzería internacional está en la QUIEBRA: ¿Cuándo cerrará sus locales en este país?

No obstante, este crecimiento no fue suficiente para enfrentar los retos financieros y operativos que surgieron durante la pandemia. La empresa matriz, Next Level Pizza Inc., reportó una deuda que supera los 50 millones de dólares, mientras que sus activos apenas alcanzaban los 500 mil dólares. Ante la imposibilidad de cumplir con sus compromisos hacia acreedores y empleados, la compañía optó por liquidar sus activos y cesar operaciones, según informó el portal Restaurant Business Online.