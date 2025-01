Buenas noticias en Estados Unidos: estas son las personas que recibirán los beneficios del Seguro Social sin haber aportado

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos ( SSA ) es la agencia federal encargada del pago de pensiones a los contribuyentes que se retiran de la vida laboral o que no pueden trabajar por discapacidad.

Para cobrar un beneficio jubilatorio mensual , un beneficiario debe aportar a la SSA por al menos diez años , no es necesario que sean años consecutivos. Estas reglas de la agencia aseguran que solo los trabajadores que han cumplido con este dictamen pueden c obrar beneficios de jubilación.

Las personas que pueden cobrar estos beneficios legalmente sin pagar al Seguro Social son los familiares de los trabajadores que lo han realizado. Los cónyuges, ex cónyuges, hijos o padres que no trabajan pueden reunir los requisitos para obtener beneficios para cónyuges, para sobrevivientes.