¡Malas noticias, inmigrantes! Esta DRÁSTICA MEDIDA de la Corte Suprema complicará su situación ante USCIS

Como se comentó en líneas anteriores, en el reciente caso de Bouarfa v. Mayorkas , la Corte Suprema dictaminó que las revocaciones de las peticiones de visa de inmigrante no pueden ser revisadas por los tribunales . Dicha situación involucra a la Sra. Bouarfa, una ciudadana estadounidense cuya petición de visa de inmigrante para su cónyuge no ciudadano fue revocada por el USCIS .

Al otorgar poder absoluto al USCIS, los inmigrantes quedan sin recursos legales, aumentando su vulnerabilidad.

A pesar de la clara restricción en la revisión judicial, la Corte Suprema no resolvió si esta prohibición se debe aplicar a casos donde el no ciudadano no esté en proceso de deportación. Este vacío legal deja incertidumbre sobre si la misma regla se extenderá a otras situaciones que no involucren deportación.