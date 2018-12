Christian Cueva habló sobre supuesta indisciplina en la Selección Peruana

Christian Cueva, volante del Krasnodar de Rusia, ha sido tema de la semana luego del golazo que anotó de tiro libre por la Copa de ese país. Con sus actuaciones quiere volver a ser tomado en cuenta en la Selección Peruana para los próximos amistosos que dispute con miras a lo que será la Copa América Brasil 2019. Recordemos que no estuvo considerado por Ricardo Gareca en los últimos cotejos por una supuesta indisciplina que cometió. Ante esto, el volante nacional habló en Fox Sports.

"No metería trago o cerveza a la concentración, así como se está diciendo. Sería una falta de respeto. Nunca hubo un acto de indisciplina, me siento muy tranquilo", fueron las primeras palabras de Christian Cueva, quien confía en volver a ser convocado por Ricardo Gareca. Además, también habló de la confianza que tiene el 'Tigre' con el por darle muchos minutos con la camiseta de la 'bicolor'.

"No quiero que siempre digan que porque él viene yo cambio, porque yo desde antes me he estado esforzando para tratar de conseguir lo que yo quiero, de poder jugar, de poder conseguir un gol", aseguró. Hay que destacar que Ricardo Gareca no solo planea los encuentros durante las concentraciones ni cuando está con los jugadores a punto de entrenar. También realiza viajes para conversar con los jugadores y saber cómo están. Es parte de su trabajo y eso ha sido alabado por 'Aladino'.

"Para mí, siempre va a ser importante tener conversaciones con él. Es como un psicólogo deportivo que anda pendiente de nosotros. Si te sientes mal, te dice que confíes en él. Es un padre futbolístico para mí", finalizó de manera contundente Christian Cueva. El volante peruano se concentra únicamente en hacer bien las cosas con su club para volver a la selección.