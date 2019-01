Sudamericano Sub 20: Jairo Concha sería la gran baja de Perú ante Uruguay

A un día del debut de la selección peruana en el Sudamericano Sub 20, todavía no hay buenas noticias respecto a la salud de Jairo Concha, quien se perdería el partido ante Uruguay debido a una molestia en el quinto metatarsiano del pie derecho.

El talentoso volante de la Universidad San Martín ha venido realizando trabajos diferenciados para no agudizar la lesión y definitivamente no está en las mismas condiciones que sus demás compañeros.

Según los reportes que llegan desde Chile, en el mejor de los casos, Jairo Concha aparecería en el banco de suplentes para estar a la expectativa.

El comando técnico de Daniel Ahmed sabe que Concha es un jugador importante en el esquema, pero ya habrían decidido no exponerlo contra los “Charrúas” sabiendo que los celestes pegan duro.

Concha estaría listo para el duelo ante Paraguay por la tercera fecha del Sudamericano el próximo 22 de enero. Cabe señalar que Perú descansará en la segunda jornada y eso favorecería la recuperación de Jairo.

Fixture de la #BlanquirrojaSub20 en el Sudamericano:



1 Fecha: 18/01 vs Uruguay (17:30)

2 Fecha: Descansa

3 Fecha: 22/01 Paraguay vs Perú (17:30)

4 Fecha: 24/01 Perú vs Ecuador (15:10)

5 Fecha: 26/01 Argentina vs Perú (15:10)



