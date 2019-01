Cristian Palacios tras su llegada a Cristal: "Vivo del gol y daré todo por el club"

Cristian Palacios fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de Sporting Cristal para esta temporada. El ariete se presentó como un jugador que respira gol y que dará todo por su nuevo club para cumplir sus objetivos de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores 2019.

"Soy delantero y vivo del gol y lo que ofrezco es entrega en la cancha y dar todo por el equipo", expresó el nuevo delantero celeste.

Asimismo, agregó: "La motivación de venir a jugar a Sporting Cristal es porque es un equipo grande que viene de ser campeón, eso motiva a cualquier jugador".

El exjugador de Peñarol relató la experiencia de conocer al ídolo celeste Roberto "El Chorri" Palacios. "Me apodaron el "Chorri" por él cuando llegué a Peñarol en inferiores. Me habló muy bien el club y me dio toda su confianza y apoyo", indicó.

El delantero de 28 años procedente del Puebla de México -donde no fue tomado en cuenta por el técnico- afirma que tiene todas las condiciones para cumplir lo que le pidan los hinchas y las metas de la institución.

El "charrúa" recalcó que tendrá una dura competencia con Emanuel Herrera, goleador histórico de Cristal. "Jugar con él va a ser un placer. La competencia motiva a cualquier jugador. Será lindo jugar con él y poder compartir partidos", finalizó.