Reimond Manco sobre Real Garcilaso: "Este club tiene todo planificado" [VIDEO]

Real Garcilaso en las últimas semanas fue señalado como una institución que atentaba con diversos futbolistas porque con contratos firmados estaba despidiendo a los mismos, con la aclaración por parte del equipo 'Cusqueño' que ellos nunca firmaron absolutamente nada.

Eso desde los temas contractuales con los siguientes futbolistas: Donald Millán, Carlos Olascuaga, Alfredo Carrillo y Willy Pretel. Pero parece que con el actual refuerzo y posible referente dentro del plantel 'celeste': Reimond Manco, la situación será totalmente distinta.

Manco comentó después de la presentación su percepción más clara de estos primeros días como futbolista de Real Garcilaso: "Tengo una semana aquí, no estoy muy adaptado, pero esto es cuestión de días. Me siento contento por la acogida de la gente. No me gusta hacer promesas, pero vamos a esforzarnos mucho (para la Copa Libertadores)".

Además, el volante creativo ex Alianza Lima y Club Aurich, dio comentarios generales sobre la situación que pasa actualmente el club, donde no duda que son totalmente comprometidos con sus profesionales: "Bonita la presentacion, todo salio muy lindo, la gente vino apoyar y eso fue reconfortante para nosotros. Garcilaso tiene todo muy planificado, las instalaciones son buenas, es un equipo grande que siempre pelea títulos".

EL DATO:

Reimond Manco jugó la temporada pasada en Unión Comercio.