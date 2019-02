Luis Aguiar aseguró que no va a jugar en Alianza Lima esta temporada

Luis Aguiar es muy recordado por todos los hinchas de Alianza Lima debido a que él fue uno de los principales artífices del título que logró el elenco 'grone' en el año 2017. Se marchó por la puerta grande y firmó con un gigante de Uruguay: Nacional. Tuvo buenas participaciones y también marcó goles, pero no le renovaron el contrato y ahora está en busca de equipo.

En los últimos días su nombre volvió a sonar por Perú. Tanto en las oficinas de Universitario de Deportes como de Alianza Lima, pero lo cierto es que no va a jugar nuevamente, al menos este 2019, en nuestro país. En la 'U' no tuvo la aprobación del directivo y en La Victoria no han querido seguir con las negociaciones.

En un programa uruguayo, 'Locos por el fútbol', Luis Aguiar habló de todo. "En Perú en estos últimos tres días hubo una situación media rara porque Universitario, clásico rival se interesó en estos días. Después el gerente de Alianza Lima comenzó a escribirme porque se enteró nada más".

Siguiendo en su discurso, volvió a resaltar que toda la situación ha sido rara para él. "Pero en realidad todo fue muy raro que yo no renovará el año anterior siendo lo que fui, lo que demostré y lo que ganamos. Por eso decidí fichar por Nacional. Pero como te digo, todo fue muy raro aquella vez y ahora más, pero en Alianza no tengo chances porque el gerente deportivo no me quiere. Hay que ser realistas".

Con esas últimas declaraciones dejó en claro que no va a volver a Perú ya que él considera que la dirigencia de Alianza Lima no lo quiere volver a tener. En las últimas horas salió también una información que él mismo se había ofrecido a Peñarol para vestir nuevamente los colores que ama, pero lo desmintió: "Como vas a pedir a un club para que te contrate. Eso no existe".