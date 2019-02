Miguel Ángel Russo sobre Brian Sarmiento: "Es tema de los representantes, aparte yo no le he pedido" [VIDEO]

Miguel Ángel Russo habló en conferencia de prensa desde la sede donde están trabajando toda esta pre-temporada, para detallar las diversas incertidumbres que existen sobre el planteamiento de su equipo y también la llegada de los posibles fichajes. Ahí entró a tallar el volante argentino, Brian Sarmiento.

Así es como especificó su posición el técnico argentino en relación con lo consultado por la posible llegada del ex futbolista de Real Garcilaso y diversos conjuntos de la Superliga Argentina: "Sobre Brian Sarmiento no se nada, es un tema de los representantes, la verdad desconozco".

Siendo también motivo de repreguntar por parte de GolPerú, sobre los motivos de este futbolista Brian Sarmiento y sumando a Dylan Caro dentro de la consulta: “Yo no los he pedido, es un tema de representantes, pero no estoy informado sobre esas posibles incorporaciones”.

Entonces queda esperar cuál será el futuro de Alianza Lima dentro del mercado de pases, si es que el técnico argentino decide abrir el espacio para alguna nueva incorporación o cierra filas y afronta todos los torneos en adelante con el grupo de jugadores que tiene hoy en día.

EL DATO:

Brian Sarmiento se encuentra negociando con Deportivo Cali, ya que no está en consideración por parte del Club Atlético Newell's Old Boys (equipo donde tiene contrato).