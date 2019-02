Raúl Fernández vivirá momento especial por enfrentar a Universitario en Trujillo

Raúl Fernández vivirá el sábado una noche especial al mirar de la vereda de enfrente la presentación que tendrá Universitario en Trujillo con la camiseta de César Vallejo. El guardameta le guarda cariño a su ex, pero lo profesional primará para ganar el partido.

“Superman” enfrentará por primera vez en su carrera a Universitario. En el 2006 jugó solo dos partidos en Sport Áncash, pero ninguno de ellos se vio cara a cara con los “cremas”. La historia en el 2019 será distinta y ya comenzó a asimilar ese momento.

“Nunca he sabido lo que es enfrentarme a la ‘U’ y cuando llegue el momento me parecerá extraño, pero es lo que toca. Uno nunca es eterno en una institución y yo sabía que eso iba a pasar en algún momento de mi carrera”, dijo el ex guardameta del Niza de Francia.

La segunda “Noche Crema” será este sábado en el Estadio Mansiche que promete un lleno total para ver un choque de equipos que buscan ser protagonistas esta temporada.