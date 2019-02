Eddie Fleischman: "Christian Ramos no siguió en Al Nassr porque no convenció a nadie" [VIDEO]

Christian Ramos no va más en Al Nassr de la Liga Árabe allá en el continente exótico asiático. Pero las razones de su salida del club más importante de la región significaron muchas controversias porque se habló del dinero, rendimiento y hasta el cupo de extranjeros. Por eso en Fox Sports decidieron hablar sobre ello, principalmente Eddie Fleischman con un dato de cajón, basado en información desde el lugar de los hechos.

Según cuenta el periodista deportivo peruano, en una charla importante con el editor principal de la pagina (tribuna.com de Arabia Saudí), se reveló las razones del club y la prensa saudí por las cuales Christian Ramos no continuó en el equipo de 'El Rey Fahd': "Christian Ramos no fue capaz de probarse a sí mismo en Al Nassr el nivel que tenía y no convenció a los hinchas del club, ni al manager Daniel Carreño".

Esto le contó al 'Colorado' el periodista deportivo asiático; Mohamed Ahdi, quien ejerce un cargo jerárquico en este medio de informaciones allá en Arabia Saudita: "No se involucró en los partidos que jugó, tampoco convenció al técnico interino y tampoco convenció al actual entrenador Roi Vitoria. Ramos es rudo, pero no tuvo el nivel esperado, como sus colegas, en la línea de fondo", comentó Eddie Fleischman como dato para el debate.

Generando una reacción brutal por parte de su compañero en mesa; Julinho, quien destrozó a quien brindó esta información con estas palabras: "Yo a ese periodista no lo conozco, Mohamed ahmedi no sé qué cosa ah mele. Es una opinión de él y como puede llegar cualquiera acá y dará su opinión", generando risas en toda la mesa porque su explicación fue bastante curiosa.

Aquí contraataca el periodista deportivo peruano con un justificante basado en la importancia de quien lo dijo, 'el editor de una página no creo que le lleve bronca a Perú o a Ramos'. Aquí adjunta algo extra Eddie Fleischman y le da peso mayor a su participación sobre el tema Christian Ramos: "Él (Mohamed Ahdi) da su opinión sobre el jugador porque ha visto partidos, porque tiene información y lo que aparentemente sucedió es que Ramos no rindió, lo cual no es un pecado y puede pasar", finalizó en este candente mesa de opiniones.

EL DATO:

Christian Ramos se encuentra libre y en búsqueda de equipo.