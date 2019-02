Aldo Corzo habló sobre la salida a discoteca de él y sus compañeros en Trujillo

Universitario de Deportes se ha visto sorprendido por lo ocurrido con algunos de sus jugadores la noche del sábado en la ciudad de Trujillo. Y es que tras la 'Noche Crema' que hicieron en la ciudad norteña, varios futbolistas merengues decidieron salir de fiesta a una discoteca cercana al hotel de concentración. Aldo Corzo fue captado en algunas fotos e vídeos y quiso hablar al respecto en conferencia de prensa.

"Yo no hablo de mi vida privada, ni de lo que hago en mis días libres, soy libre de hacer lo que sea en esos días. Cuando me toca entrenar o jugar yo me voy a matar por eso", fueron las palabras al respecto de Aldo Corzo, quien no habló más del tema y decidió responder a las preguntas sobre el debut de Universitario en la Liga 1 ante Unión Comercio en la ciudad de Moyobamba.

"Estamos tranquilos porque sentimos que hemos trabajado muy bien, hemos hecho una buena pretemporada y buenos partidos de preparación. Lo del año pasado ya quedó atrás, tenemos nuevas expectativas y nuevas metas", dijo el defensor peruano. Hay que recordar que Universitario ganó ambas presentaciones. Primero en el Monumental de Ate ante Universidad de Concepción y luego a la Universidad César Vallejo en el Mansiche de Trujillo.

Cabe resaltar que Nicolás Córdova, director técnico de la escuadra merengue, señaló en la misma conferencia de prensa que todos los jugadores tenían la libertad de salir a divertirse esa noche, siempre y cuando vuelvan a la hora indicada y reveló que todos llegaron bien y al día siguiente desayunaron muy temprano.