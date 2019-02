El día que Oslimg Mora reveló que pudo llegar a Real Madrid [VIDEO]

Para esta temporada, Alianza Lima decidió prestar a Oslimg Mora a la Universidad San Martín. Sin embargo, hace tres años, el extremo peruano de 19 años confesó que estuvo cerca de llegar al Real Madrid, pero finalmente no pudo viajar por un pequeño inconveniente.

“No contaba con dinero suficiente por eso no fui”, declaraba Oslimg Mora sobre su frustrado viaje al Real Madrid, club donde el mediocampista iba a estar un mes en las instalaciones del equipo más ganador de la Champions League.

Hoy la situación es diferente para el futbolista de 19 años. En esta temporada, Alianza Lima decidió prestarlo a la San Martín para que tenga más rodaje y ya regrese en el próximo año más consolidado para luchar por un puesto en el equipo de Miguel Ángel Russo.

Como se recuerda, Oslimg Mora viene de jugar con la Selección Peruana Sub 20 en el Sudamericano de la categoría, donde lamentablemente no se consiguió clasificar al Mundial. Sin embargo, el extremo derecho tuvo un rendimiento más de lo esperado, teniendo en cuenta que no contaba con un solo minuto en la Primera División.