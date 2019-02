Miguel Ángel Russo: "Me voy contento con el rendimiento de Aldair Fuentes" [VIDEO]

El técnico de Alianza Lima, Miguel Ángel Russo, mostró su felicidad tras la victoria íntima ante Sport Boys por la primera fecha del Torneo Apertura correspondiente a la Liga 1. El estratega argentino resaltó el nivel de Aldair Fuentes en la zaga victoriana.

"Me voy contento con el triunfo, me voy contento con el esfuerzo de algunos rendimientos individuales, el caso de Fuentes me voy muy conforme. Buscando de la mejor que los delanteros hagan goles y ese es el mejor síntoma. Todo lo demás, como son los equipos de fútbol, se van haciendo a medida que van jugando", declaró Russo en conferencia de prensa.

Russo se mostró complacido con el apoyo y asistencia de los hinchas de Alianza Lima y los invitó a seguir acompañando por el resto del campeonato. Considerada que el marco que se vivió la noche del sábado 15 será importante para ejercer presión sobre los rivales que pisen el gramado del estadio Alejandro Villanueva.

"Es bueno el apoyo de la gente, ojalá que podamos jugar siempre a este nivel de estadio lleno. Feliz por el aniversario 118 de Alianza, los festejaron bien, nos tocó ganar, hay muchas cosas positivas, así como mucha por mejorar como siempre. De no quedarnos en esto porque a los niveles que queremos yo pienso que todavía estamos lejos", concluyó.