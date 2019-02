Miguel Company sobre 'Kukín' Flores: "Es uno de los mejores 10 del fútbol peruano" [ENTREVISTA]

La sensible partida de Carlos 'Kukin' Flores hacia la eternidad nos deja un gran vacío, especialmente para los hinchas de Sport Boys. Escuchar el nombre de Miguel Company también tiene que ver mucho con el elenco 'rosado'. El entrenador peruano de 75 años dirigió al cuadro 'porteño' durante en los años 1990, 1991 y 2010.

Líbero se contactó telefónicamente con el estratega nacional, quién lamentó profundamente el fallecimiento del ex habilidoso volante. Eso sí, pidió que siempre sea recordado con alegría, la misma que desplegó dentro del terreno de juego, así como en los vestuarios.

Profesor usted dirigió Sport Boys en los años 1990 y 1991. Justamente, este último año, debuta 'Carlos Kukin' Flores. ¿Fue con usted?

No, porque cuando yo dirigí a Sport Boys en la primera etapa (1990-1991), Carlos no estaba porque aún era muy joven. Dicho equipo era más experimentado: Claudio Adao, Ramón Anchisi, Martín Duffó; pero yo lo he visto jugar desde muy joven.

¿Cuando fue la primera vez que lo dirije?

En la selección peruana Sub-23 que se preparaba para los Panamericanos en Colombia. Allí estuvo con Nolberto Solano, 'Machi' Pinillos, Jorge Soto.

¿Por qué cree que Carlos 'Kukin' Flores era distinto?

La habilidad que él tenía para buscarse el espacio y la precisión en el servicio. Recibía el balón libre y sabía habilitar a sus compañeros para el gol, era lo mejor que tenía. El balón parado también era muy eficiente. Tenía esa picardía de jugador nacido en barrio, que driblea dificultades en la vida y después lo hace en el fútbol. Allí viene la habilidad del jugador. Carlos estaba por la misma línea de Ñol y el 'Chorri' Palacios. Además, ya había jugado en ligas importantes.

Usted retorna en el 2010 y allí se vuelve a encontrar con Carlos 'Kukin' Flores.

Sí, para ese entonces, Kukín tenía todavía la habilidad, pero la respuesta física era distinta. Sus mejores momentos habían pasado, pero jugó conmigo hasta el tiempo que estuve en el Boys. Recuerda que tuve que abandonar el equipo por temas de salud (se realizó un tratamiento en México). Fue la última conexión profesional que tuvimos.

¿Cómo era 'Kukin' en el vestuario?

Era un muchacho inquieto, pícaro, difícilmente encuentres un jugador barrio callado. Yo nunca tuve problemas con él, a pesar que se hablaba un montón sobre su vida privada. Capaz haya tenido el problema de la indisciplina social, pero en la disciplina profesional nunca tuvo problemas conmigo. Fue muy respetuoso.

'Kukin' es elogiado a nivel local e internacional. ¿Considera que es uno de los mejores diez del fútbol peruano? ¿Por qué?

Sí, por supuesto. Es uno de los diez más importantes que hemos tenido en el fútbol, indudablemente. Se le tiene que considerar en esa posición dentro los grandes jugadores que hemos visto. Así se le tiene que recordar.