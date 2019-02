Julio Meléndez tras el fallecimiento de Carlos 'Kukín' Flores: "Se fue mi sobrino de toda la vida"

El fallecimiento de Carlos 'Kukin' Flores ha dejado perplejos a todos. Su partida será difícil de asimilar para los que pudimos gozar con su gran fútbol, pero lo será aún más para aquellos que estuvieron muy cerca de él, uno de ellos fue Julio Meléndez, legendario mediocampista de la selección peruana y Boca Juniors.

Meléndez indicó que se enteró de la ingrata noticia al promediar 6 de la mañana. "En la mañana, a las 6:30 a.m., por intermedio de Miguel Rebosio. Acabo de estar en su casa. Tengo miles de recuerdos con Carlos, me ha afectado tanto que hasta la voz se me ha ido por llorar por él", mencionó a El Popular.

El ex jugador de Sport Boys, Boca Juniors y selección peruana pidió que siempre recuerden con alegría a 'Kukín'. "Hay que recordarlo, no como futbolista sino como persona. Me ha afectado. Mi sobrino de todo el alma, de toda la vida carajo". agregó.

Recordemos que, según informaciones preliminares, Carlos Flores fue hallado sin vida en la madrugada de hoy en su domicilio ubicado en el distrito de San Miguel. La infortunada noticia ha golpeado a todo el país. Descanza en paz, 'Kukín'.