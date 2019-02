Carlos ‘Kukín’ Flores: recuerda el día en el que Jorge Sampaoli lo comparó con Maradona

El habilidoso Carlos ‘Kukín’ Flores falleció este domingo 17 de febrero a los 44 años producto de un paro cardíaco. A raíz de ello, el fútbol peruano está de luto. Lleno de calidad, pero también de excesos, el fallecido volante logró ganarse muchos elogios a lo largo de su carrera y uno que se rindió ante él fue Jorge Sampaoli.

A continuación, recordamos el día que el actual técnico de Santos FC se rindió entre elogios por ‘Kukín’ Flores.

“Con la magia no alcanza, y todo el inconveniente psicológico que tiene alguien para no lograr establecerse en el fútbol de élite porque algo lo supera. Contará su historia. Lo de él fue complejo. Carlos era Maradona y la verdad que no pudo ser Maradona”, dijo Sampaoli el 2017 en su visita a Lima por aniversario de Sport Boys.

Tras ello, reconoció que ‘Kukín’ Flores fue quien lo recomendó para que llegue a Sport Boys.

Finalmente, en aquel momento, Sampaoli manifestó que sería bueno que Flores tuvieses su propia biografía.

“Se lo estuve comentando a Carlos: qué lindo sería que el Perú tenga la biografía de ‘Kukín’ Flores, sería imperdible. El talento más grande en la historia del fútbol peruano en el que cuente su verdadera historia. Sería desgarrador, increíble”, sentenció.