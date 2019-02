Ricardo Gareca buscará darle confianza a Cristian Benavente en Egipto

Buscará darle la confianza a pesar de no compartir la idea de cambiar Europa por Egipto. Ricardo Gareca observará de cerca los trabajos de Cristian Benavente en el Pyramids y le dará algunos alcances para que pueda potenciarse de cara a la Copa América 2019 de Brasil.

“Si bien la carrera del deportista es corta, me hubiese gustado que siga en Bélgica. No conozco la liga egipcia. Lo importante es que (Cristian) es un muchacho que se ha mantenido en el extranjero; él busca progresar”, dijo hace unas semanas el “Tigre”, por ello prefirió buscarlo y referenciar mejor la liga en la que juega.



El “Chaval” cumplió cinco partidos en el torneo egipcio manteniendo un nivel en ascenso con la titularidad bajo el brazo desde que llegó a su nuevo club. Sumó dos goles que le dan confianza para no salir de la órbita de la selección.

En los pies y mentalidad de Cristian Benavente estará la decisión de sus próximas convocatorias y llegar a disputar por segunda vez una Copa América, ya que antes lo hizo en Estados Unidos 2