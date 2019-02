Universitario: el campo no ayudó a que la "U" haga su fútbol

A Universitario de Deportes le tocó “bailar” con la más fea en la primera fecha del Apertura en la Liga 1 Movistar.

Pese al punto rescatado ante Unión Comercio, los dirigidos por Nicolás Córdova no pudieron plasmar el buen fútbol que practicaron durante la pretemporada.



Los 90 minutos en el IPD de Moyobamba fueron muy friccionados. En Universitario no pudieron realizar ni tres pases seguidos. El rival exigió, cortó mucho el juego, pero también la cancha no ayudó. Estuvo pesada y el DT chileno lo notó en la conferencia de prensa.

“El campo no reúne las características para un partido de Primera División”, fue la crítica de Córdova, quien luego prometió a la hinchada “merengue” la mejora del nivel de su equipo ante Piratas en el Monumental (viernes 22 de febrero).