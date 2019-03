Maximiliano Velasco habló sobre el interés de Universitario de Deportes

Universitario de Deportes está en busca de un delantero que pueda hacerle compañía durante la actual temporada a Germán Denis y Anthony Osorio. El primero en mención es el goleador del campeonato con 4 tantos en apenas tres jornadas, pero habrán fechas en las que Nicolás Córdova deba rotar. Además, podría sufrir alguna lesión. Es por esa razón que el nombre de Maximiliano Velasco surgió desde el comando técnico del cuadro 'crema'.

Debido a esto, Diario Líbero se comunicó con el delantero argentino que milita en el Guabirá de la primera división del fútbol boliviano. Maximiliano Velasco tiene continuidad en el conjunto 'boliche' y ya anotó un tanto. Nicolás Córdova, técnico de Universitario, pidió su fichaje a la administración, pero ellos están buscando a un delantero de la jerarquía de Germán Denis.

"No se han comunicado conmigo ni con mi representante. De manera directa, nadie me llamó. Acá en Bolivia estoy cómodo y sí me gustaría llegar a un equipo grande como lo es Universitario. Ojalá me llamen, iría sin pensarlo porque conozco el país y ya sé cómo es el fútbol por allá", fueron las primeras palabras de Maximiliano Velasco sobre el interés de Universitario.

¿Y cómo se enteró de la noticia? Unos amigos le bombardearon el WhatsApp con capturas de las noticias que salieron en las redes sociales sobre el interés crema y no dudó en empezar a investigar. "Sé que la U está en busca de un delantero y sí me gustaría ir, pero no se han comunicado conmigo todavía", indicó.

Maximiliano Velasco ha jugado con Alejandro Hohberg y Pablo Lavandeira en el fútbol peruano y podrían volver a encontrarse si lo llaman de Universitario. Sí habló con ellos, pero no al respecto. Son muy amigos. "Con Ale y Pablo hablo bastante, pero nos preguntamos sobre las familias y cosas personales. No hablamos de fútbol", cerró.