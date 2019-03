Eddie Fleischman: "Si hay un jugador de Alianza que siente temor que no juegue ante River" [VIDEO]

Alianza Lima saldrá por sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores y lo hará, nada menos, que ante el vigente campeón del certamen internacional: River Plate. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo tendrán que vencer ese miedo escénico que invade a los equipos peruanos cada vez que les toca competir en esta clase de torneos.

"Quiero insistir en algo que es condición "sine qua non" (sin la cual no) para que Alianza aspire a ganar mañana. Así como han dicho y coincido, una de las virtudes de Luis Ramírez es que se muestra siempre, que no le rehuye a la responsabilidad, que siempre la quiere tener y tratar de jugar, todos tienen que tener esa actitud. Alianza tiene que salir con determinación, con actitud competitiva desde el arranque", indicó Eddie Fleischman en Fox Sports Radio Perú.

Y es que uno de los grandes problemas de los clubes nacionales, y hasta de la propia selección, es manejar las tensiones, así como los momentos durante el cotejo. El 'bajón' del rival, en la mayoría de los casos, no es aprovechada por nosotros, pero los del frente, con toda la vigencia y experiencia, aprovechan esos 'baches', determinante que pesa en la finalización del juego.

"Si hay un jugador al que se le hace un problema pedir la pelota, el que siente temor de mostrarse para recibir y ser opción de pase o salida, no puede estar en el partido de mañana (hoy). Me voy a enfrentar a grandes jugadores, pero con la mentalidad de ganar. Las divididas han sido un problema de los equipos peruanos a nivel internacional últimamente", agregó Fleischman. Alianza deberá de salir con el cuchillo entre los dientes ¡Vamos Perú!