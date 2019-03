¿Y si juega usted? Nicolás Córdova, preocupado por baja de seleccionados

¡Tremendo dolor de cabeza para Nicolás Córdova! Y es que cuando se pensaba que los seleccionados nacionales de Universitario solo se perderían un partido, exactamente ante Melgar en Arequipa por la fecha 5, ahora no sería así .

Y es que hoy se dará a conocer la convocatoria de la Selección Peruana para los amistosos en Estados Unidos y por el lado de la “U” estarán, fijos, José Carvallo y Aldo Corzo. Sin embargo, no se descarta alguno más.

Empero, el tema es que Ricardo Gareca ordenará que los jugadores del torneo local (que no jueguen Copa Libertadores) se unan a los trabajos en Videna desde el lunes 11. Salvo que el “Tigre” dé permiso para que los jugadores jueguen la fecha 5, todo hace señalar que no será así y Córdova no podrá contar con ellos ante Melgar, A. Universidad y ante Binacional.