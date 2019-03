Aldo Corzo y José Carvallo se perderían varios partidos con Universitario [FOTO]

Este viernes se dio a conocer la lista de convocados de la 'Blanquirroja' para los duelos amistosos ante Paraguay y El Salvador en donde dos jugadores de Universitario fueron seleccionados: Aldo Corzo y José Carvallo, por lo que ambos jugadores merengues podrían perderse varios duelos por Liga 1.

Y es que ante el llamado de dos futbolistas clave en el esquema del DT Nicolás Córdova, el sureño se verá en la obligación de hacer cambios en su esquema para seguir luchando por alcanzar la punta del torneo local en donde actualmente se ubican terceros con siete unidades.

Resulta que los cremas no podrán contar ni con el lateral derecho ni con el experimentado portero para los cotejos frente a Melgar, Alianza Universidad y muy probablemente ante Binacional ( ya que los seleccionados regresarían ese mismo día de Estados Unidos).

En caso Universitario no desee ceder a sus jugadores correría el peligro de perder puntos ya que las bases de la Liga 1 son claras en cuanto a este tema se refiere por lo que ambos futbolistas tendrán que presentarse el día lunes 11 del presente mes en horas de la mañana en la Videna.

Como se recuerda, la Selección Peruana se medirá ante Paraguay en New Jersey el 22 de marzo para cuatro días después chocar ante El Salvador en Washington ya que la 'Blanquirroja' se encuentra preparándose con miras a lo que será su participación en la Copa América Brasil 2019.

Confirmado: José Carvallo y Aldo Corzo fueron citados este lunes 8:30 AM en Videna. Por más que el club no quiera, me informan que en las bases de la Liga 1 se señala que te quitan puntos si no envías a los jugadores en el plazo que pide el comando técnico de @SeleccionPeru https://t.co/xVInPvydAz