Técnico de Sport Boys confirma que tiene tramitada su licencia UEFA Pro

Ante las dudas de si va poder dirigir en la Liga 1 o no, Manuel Fernández salió al frente para aclarar su situación. Según el técnico de Sport Boys, su licencia deberá estar llegando en las próximas horas y tras ello será presentado en la FPF para que no tenga ningún problema en el banquillo rosado.

¡Lo último! Acabo de hablar con Manuel Fernández. Me comentó que sí podrá dirigir mañana en el @sportboys vs @ACantolao. "Tengo tramitada la licencia UEFA Pro. Me llega en unos días. No hay ningún problema..." @liberoperu pic.twitter.com/wawNboNV1X — Diego Sotomayor Soto (@DiegoSotomayor7) 14 de marzo de 2019

"Tengo tramitada la licencia UEFA Pro. Me llega en unos días. No hay ningún problema”, señaló para Libero el técnico de Sport Boys todo esto después de especularse que no podrá dirigir en la Liga 1 por no tener los requisitos que exige Conmebol a la par con la FPF.

En cuando Manuel Fernández reciba su licencia deberá presentarlo a la FPF para que el ente peruano le entregue el carnet de cancha y con ello poder dirigir sin problemas todos los partidos de la Liga 1 Movistar. En todo caso le estarían dando un corto tiempo para que presente todo su documentación.

Por lo pronto, Manuel Fernández no solo deberá concentrarse en presentar toda la documentación a la FPF, sino que también debe enfocarse en el duelo ante la Academia Cantolao en el Miguel Grau del Callao correspondiente a la jornada 5 de la Liga 1 para buscar su primera victoria.