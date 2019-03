Agustín Lozano descarta su renuncia a la FPF: "No he cometido un acto ilícito"

Agustín Lozano ofreció una conferencia de prensa en la Videna para aclarar las denuncias en su contra. El presidente interino de la Federación Peruana de Fútbol descartó formar parte de una red de reventa de entradas en su época como vicepresidente.

“El Directorio aprobó la entrega de entradas para atender las solicitudes de clubes, instituciones, personas de confianza e invitaciones protocolares. Y las veces que hemos adquirido entradas, ha sido con aprobación del presidente (Edwin Oviedo) y el secretario general (Juan Matute).

“He atendido a las 25 ligas regionales, a los dirigentes de provincia, he luchado para que la gente de provincias tenga acceso a comprarlas, a través de mi persona se ha canalizado esta gestión”.

En ese sentido, el directivo de la FPF aseguró que no puede asumir las consecuencias de los actos ilícitos cometidos por las personas que recibieron los boletos de cortesía para los partidos de la selección peruana en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

“A cuántas personas humildes hemos podido ayudar, pero cuántos de ellos han traicionado mi confianza. Si hay cosas que tengo que corregir, lo haré, pero de ninguna manera puedo asumir la responsabilidad de lo que hagan otras personas.

No voy a renunciar porque no he cometido un acto ilícito y no he autorizado una reventa, quien lo ha hecho que asuma su responsabilidad”.

Lozano expresó su sorpresa porque asegura que la carta de apertura de investigación de la Conmebol no le fue notificada por conducto regular de manera oficial, sino que se la entregó el secretario general Juan Matute.

“En los medios de comunicación se ha dicho que se ha investigado a miembros del Directorio, pero ni siquiera tengo la información completa o el expediente, qué bueno hubiera sido que en marzo del 2017 la Federación hubiera advertido al Directorio para que se tomen las medidas correctivas.

La única carta que se viene difundiendo me la alcanzó el secretario general hace algunos días y le pregunte por qué recién y me dijo que desconocía esos temas”.

Lozano reconoció que designó al ex jefe de logística de la FPF, Gino Alva, para que recoja sus entradas corporativas en Teleticket, pero desconoce por qué dichos boletos terminaron en el mercado negro.

“No conozco al señor Ricardo Alva, sin embargo, el día 20 de marzo ha ingresado un documento de Gino Alva, ex funcionario, y su hijo asume su responsabilidad de lo que se le puede acusar. El señor señala claramente que las entradas fueron asignadas a su persona, lo demás es su responsabilidad”.

El presidente encargado de la FPF reveló que luego de la denuncia pública, tuvo que despedir de la Videna a varios empleados que dieron uso indebido a las entradas de cortesía.

“Se han tomado medidas correctivas con algunos trabajadores que han gozado de la amplia confianza de la vicepresidencia y si hay que seguir corrigiendo con medidas drásticas con algún funcionario o trabajador, lo haremos sin que nos tiemble la mano.

Estamos elaborando una estructura organizacional para entregar entradas solo a patrocinadores y no a miembros del directorio y trabajadores”.

Finalmente, Agustín Lozano anunció que a fin de mes se realizará la Asamblea General de Bases donde se darán a conocer los motivos de la crisis económica de la Federación en los últimos dos años, además de presentar los nuevos estatutos FIFA para convocar a elecciones.

“El 28 de marzo estaré presentando los estados financieros de los años 2017 y 2018, donde también se estarán adecuando los estatutos a la FIFA y convocando a elecciones como corresponde en la hoja de ruta”.

EL DATO

Lozano descartó haber desaprobado el test de idoneidad de la Conmebol. “Cuando han solicitado información hemos brindado todo, no tengo antecedentes penales, judiciales ni policiales. En ningún momento he desaprobado el test de idoneidad”.