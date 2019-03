Sudamericano Sub 17: Técnico de Chile insultó a jugadores y comando técnico de Perú [VIDEO]

El partido entre los seleccionados de Perú y Chile estuvo caliente. Más de un roce hubo dentro del campo de San Marcos en el estreno del campeonato Sudamericano Sub 17.

Pero al final del encuentro, las imágenes de la transmisión captaron los precisos momentos de un fuerte intercambio de palabras entre en el entrenador de La Roja, Hernán Caputto, y los jugadores peruanos Yuriel Celi y Rafael Caipo y miembros del comando técnico nacional.

En la conferencia de prensa, el técnico chileno señaló que no le faltó el respeto a nadie: "Fue la calentura del momento, tuvimos una discusión con un integrante del comando técnico peruano, no con los futbolistas, pero todo quedó ahí. Yo conozco a Carlos (Silvestri) y no les faltaría el respeto, son cosas del partido".

Rafael Caipo, por su parte, manifestó lo siguiente: "Hubo un intercambio de palabras, pero todo queda en la cancha, felizmente pudimos controlar la situación, ahora solo pensamos en ganarle a Venezuela".