Juan Manuel Vargas y lo que tendría que hacer para regresar a Universitario

Puede pegar la vuelta. Cuando todos pensaban que ya estaba cerca del retiro, Juan Manuel Vargas recibió una noticia que alegró sus días. Y es que Germán Leguía lo respaldó públicamente, al afirmar que lo maltrataron. “Cocoliche” no ve mal su regreso a Universitario.

Propuesta de la administración

Cuando la nueva administración de los Leguía tome posesión Universitario formalmente y se instalen tras unas semanas, se tiene pensado pedirle al comando técnico de Ángel Comizzo que acepte que el “Loco” se integre a los entrenamientos en calidad de invitado.

Esta decisión tiene el visto bueno de las cabezas de la nueva administración y de exjugadores como Roberto Chale y el “Puma” Carranza. Ojo, solo que vaya como invitado, que se ponga en forma, que recupere la alegría de entrenar. Que dure los meses que sea necesario y tras eso se vea la decisión que se pueda tomar.

Loco sin problemas de jugar

Aunque vale señalar que Juan Vargas, al ser jugador libre, podría ser fichado pues las bases permiten que los jugadores sin club puedan ser inscritos. Pero eso es suponer, por ahora solo se quiere que entrene.

Germán Leguía, que cuenta tendrá un cargo importante en la nueva administración, le dio su bendición a Vargas y lo respaldó. “Lo maltrataron en el club. Lo usaron y eso no lo puedes hacer. Alianza tiene a Farfán, Pizarro, Guerrero, la “U” solo tiene al “Loco”. Es un ídolo En el mundo él está considerado ‘Top’, si no lo querías no lo debiste contratar para maltratarlo así”, dijo en declaraciones a ESPN FC.