Hoy presentan a Jean Ferrari en Universitario ¿Ángel Comizzo podría renunciar?

No hay mentira ni exageración al decir que Ángel Comizzo y Jean Ferrari son como el agua y el aceite. La distancia entre ellos es el cielo y el infierno. La tensión crece cuando cada uno, aún desde su trinchera, escucha que tendrán que verse las caras en Universitario.

César Vallejo en Trujillo fue el causante de que se lleven tan mal. Las cosas terminaron pésimo entre ambos y hoy el fútbol (en este caso la administración de los hermanos Leguía) los volvería a juntar. Mucho ojito al condicional.

Jean Ferrari será presentando como gerente deportivo

Hoy Raúl Leguía, administrador elegido por la Sunat pero que aún no entra formalmente al club, hará su presentación en un hotel miraflorino y a su lado estará Ferrari como el nuevo gerente deportivo.

El “Indio” ya sabe de la situación y hay preocupación. Desde la nueva administración lanzaron otra vez el mensaje de respaldo al DT argentino y que no lo moverán por nada del mundo. “Hay que respetar su buen momento”, dijo Germán Leguía. ¿Y la relación Comizzo- Ferrari? “Tienen que pensar en la ‘U’, es claro. Solo pensar en el club y ya”, agregó “Cocoliche”.

Comizzo no olvida

Tal vez hoy, Ferrari dé muestras de ceder y buscar la paz o quizá no. Se sabe que es una persona siempre tajante en sus posiciones, pero hoy por encima de él está la “U”. Lo mismo Comizzo, que no ve nada bien esto y no estaría dispuesto a trabajar con Ferrari. El “Indio”, campeón con la “U” en el 2013, siente que hubo ofensas imperdonables hacia su persona y es innegociable trabajar con el “Gringo”. La posición es clara, ¿no?

Ahora, LÍBERO pudo conocer que la aún administración de Carlos Moreno le trató de dar paz señalando que ellos aún no se irán del club. ¿Será?

Como se recuerda, luego que Ángel Comizzo sea anunciado por Universitario como entrenador, Jean Ferrari opinó. "Ha sido una experiencia mala tenerlo como DT", dijo en su oportunidad.