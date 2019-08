Pablo Bengoechea confía en la recuperación de Alianza Lima ante Cantolao: "Tenemos que ser otro equipo"

Pablo Bengoechea tiene un mensaje claro. Recuperase lo más rápido posible de la derrota sufrida ante la Universidad César Vallejo el último fin de semana. El DT de Alianza Lima hizo un análisis de lo ocurrido en el Mansiche y está seguro que los errores no se volverán a repetir.

"Nos preocupa que en los tres partidos que van recibimos goles de pelota quieta, creemos que tenemos muy buena estatura, muy buen juego aéreo y tenemos que solucionar ese tema, todos tenemos responsabilidad", señaló el uruguayo en conferencia de prensa.

El estratega "Charrúa" afirmó que jugó con el mismo equipo que le había ganado a Sporting Cristal porque el rendimiento fue superlativo, sin embargo, luego del resultado en Trujillo, dijo que se equivocó.

"No hay duda que mi decisión no fue acertada. Tenemos que corregir sobre la marcha, intentar tener una buena semana y llegar fuertes al sábado, es una buena oportunidad para intentar sumar 3 puntos", agregó.

En ese sentido, Bengoechea manifestó que no desea "ver nuevamente esa película que se vio ante Vallejo". Pablo aseguró que Alianza Lima tiene buen plantel y "tenemos que encontrarle la vuelta para rendir mejor".

El entrenador blanquiazul sí fue enfático en manifestar que "Lo de Vallejo no fue acorde a lo nuestro, no rematamos al arco, nos manejaron la pelota y no fuimos agresivos, tenemos que ser otro equipo. Yo vi cosas en Trujillo que no quiero volver a ver y vamos a trabajar para eso".

Finalmente, Bengoechea resaltó la actitud de sus dirigidos, quienes no perdieron los papeles cuando el estadio trujillano se burló ante el sometimiento de los poetas.

"Rescato que cuando empezaron los 'oles' en los últimos diez minutos, el equipo no comenzó a tirar patadas, es difícil vivir eso. Es difícil aguantarse y no perder la elegancia, estoy contento por eso, porque tuvieron la valentía de no hacerse expulsar, es lo que más rescato de los 90 minutos".