Alianza Lima: Gustavo Zevallos reveló fecha límite para renovación de Kevin Quevedo

La paciencia se acabó en Alianza Lima. Las negociaciones para llegar a un acuerdo para la renovación del contrato que Kevin Quevedo ya tienen fecha de caducidad. El gerente deportivo del club, Gustavo Zevallos, reveló que el próximo lunes o se llega a un acuerdo con el representante del jugador o éste acabará yéndose como futbolista libre a fines de año.

En una entrevista con Radio Ovación, el directivo de Alianza Lima explicó que el club ha intentado de todas formas y con diferentes ofertas que Kevin Quevedo extienda su contrato, pero que no se ha llegado a un acuerdo debido a las altas demandas que exige el padre y representante del jugador.

"Nosotros desde setiembre del año pasado hemos estado tratando de renovar el contrato, lamentablemente por uno u otro motivo se ha dilatado. El tema lo maneja el papá de Kevin, él se ha reunido con nosotros en varias ocasiones. Kevin es un chico joven, Alianza le dio la oportundidad de participar de este proyecto, le hemos hecho una propuesta interesante, económicamente importante", arrancó Gustavo Zevallos.

"Ellos no han aceptado y han hecho una contrapropuesta que está bastante lejos de la realidad de Alianza Lima. Seguro es lo que ellos piensan que él vale pero acá se vive una realidad y nosotros siempre tratamos de estar con los pies sobre la tierra", abundó.

"A veces los padres lo ven con apasionamiento y no con objetividad, no voy a criticar la actitud del padre de Kevin pero esa es la situación ahora. Esto lo vamos a definir a más tardar el día lunes, si no logramos que se renueve, damos por terminadas las conversaciones", sentenció el gerente deportivo de Alianza Lima.

Pese al ultimátum sobre las negociaciones, el gerente deportivo de Alianza Lima confía en llegar a un buen acuerdo con el representante del jugador y hasta prometió facilitar su salida al extranjero en caso llegue una buena oferta.

"Nosotros estamos pensando hasta ahora de manera positiva. Estamos todos satisfechos con lo que Kevin ha hecho como deportista, pensamos que lo mejor sería extender el contrato por tres temporadas más y si se da la posibilidad de transferencia vamos a dar las facilidades como siempre lo hemos hecho", indicó.

Kevin Quevedo y su situación deportiva en Alianza Lima en caso no renueve

Gustavo Zevallos dejó en clara la posición de Pablo Bengoechea en el lío Quevedo: mientras el jugador siga perteneciendo a Alianza Lima, lo seguirá utilizando en pos de los objetivos deportivos del club.

"Yo no creo que el jugador esté tranquilo con esta situación, Pablo (Bengoechea) sabe que los jugadores tienen contrato hasta fin de año y considera a todos por igual. El liderazgo que ejerce es de los mejores, él solo me dice que mientras tenga contrato va a seguir siendo considerado", puntualizó el dirigente de Alianza Lima.