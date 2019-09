¿Romperá la mala racha? Universitario no gana en Huancayo desde el 2014 [VIDEO]

La última vez que Universitario celebró en la Incontrastable fue el 8 de septiembre del 2014. Aquella vez, los dirigidos por Óscar Ibáñez ganaron 0-1 con gol de Germán Alemano en el segundo tiempo.

Este sábado, el cuadro crema visitará al "Rojo Matador" en un partidazo porque ambos equipos llegan como punteros del Torneo Clausura. Los dueños de casa aprovecharán la altura para sacar de carrera a la U.

Universitario viene de derrotar 2-0 a Binacional en el Monumental, mientras que Sport Huancayo también llegará motivado tras su victoria 0-1 contra Real Garcilaso en condición de visitantes.

"La ‘U’ es un equipo que viene de ganar y motivado. Lo más probable es que jueguen de contragolpe, pero más me preocupa lo que haga mi equipo. Tenemos una gran efectividad", señaló Salomón Libman, arquero de los huancaínos.

"No me gustaría que no salgamos campeones y esto no se reconozca. Binacional nos llevaba 20 puntos cuando tomamos el equipo y hoy estamos a 4. Esto es muy bueno y la dirigencia está entendiendo las inversiones que hay que hacer", aseguró, por su parte, el DT Carlos Ramacciotti.

Los últimos Sport Huancayo vs Universitario

22/07/2018 Sport Huancayo 2-1 Universitario

25/06/2017 Sport Huancayo 1-0 Universitario

12/03/2017 Sport Huancayo 2-1 Universitario

30/10/2016 Sport Huancayo 4-0 Universitario

20/02/2016 Sport Huancayo 0-0 Universitario

29/07/2015 Sport Huancayo 0-0 Universitario

08/07/2014 Sport Huancayo 0-1 Universitario