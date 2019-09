CONAR tomó radical decisión contra los árbitros que dirigieron a Alianza Lima y Universitario

A la congeladora. Los árbitros Augusto Menéndez y Jesús Cartagena no volverán a dirigir en la Liga 1 hasta nuevo aviso. Así lo anunció César Mongrut, Jefe del Departamento de Arbitraje de la CONAR.

"Tanto los árbitros Jesús Cartagena como Augusto Menéndez no saldrían programados para esta próxima fecha en la Liga 1. Son árbitros jóvenes que tenemos que ir cuajando", señaló Mongrut a RPP.

Augusto Menéndez fue criticado por no cobrar un supuesto penal a favor de Binacional en el partido contra Universitario en el Monumental, mientras que Jesús Cartagena no sancionó un supuesto penal a favor de Alianza Lima ante UTC en Cajamarca.

"Jesús Cartagena no le cobró un clarísimo penal a Ugarriza y tampoco expulsaron a Murrugarra por una falta contra Felipe Rodríguez. No entendí el criterio, pero no puede ser posible que nos estén perjudicando fecha tras fecha", afirmó Gustavo Zevallos, Gerente Deportivo de Alianza Lima.

La CONAR aseguró que a sus oficinas no ha llegado ningún documento de protesta por parte del club aliancista. "No he visto ninguna carta de Alianza Lima, podría estar en Mesa de Partes, pero no he visto ninguna queja", manifestó Mongrut.

La pelea por el título del Torneo Clausura está muy pareja. Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, Sport Huancayo y Melgar tienen grandes chances. Los equipos exigen arbitrajes profesionales y que los criterios se apliquen para todos por igual.