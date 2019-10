Sporting Cristal no solicitará la reprogramación del partido contra Universitario

Un gran mensaje viene desde el Rímac. Manuel Barreto, técnico de Sporting Cristal, señaló en conferencia de prensa que no solicitarán la reprogramación del partido contra Universitario por jornada 11 del Torneo Clausura.

Los celestes sufrirán la baja de nueve jugadores que han sido convocados para la Selección Peruana y la Selección Sub 23. La "Muñeca" considera que tiene plantel suficiente para dar el golpe en el estadio Monumental el próximo domingo 13 de octubre.

@ClubSCristal enfrenta esta fecha a R. Garcilaso pero Manuel Barreto no pudo evitar hablar del duelo ante Universitario. DT aclaró que no pedirán postergación del partido pese a las bajas del equipo, y que saldrán a jugarlo con todo. @liberoperu pic.twitter.com/hh2UqsffRx — Adrian Cama (@adriankma) October 3, 2019

Además, el reglamento de la Liga 1 no contempla la posibilidad de postergar los partidos cuando los clubes se ven afectados por la convocatoria de sus jugadores a las Selecciones. La norma dice que cuando tienen varias bajas, pueden incluir a un extranjero más en cancha.

El cuadro celeste marcha segundo en el Clausura con 17 puntos, mientras que en la tabla acumulada mantiene el segundo lugar con 49 puntos y tiene grandes posibilidades de clasificar al play off semifinal.

Este domingo, Cristal recibirá la vista de Real Garcilaso en el estadio Alberto Gallardo con la obligación de ganar para mantener su buena ubicación en la clasificación general. La prioridad es acabar el Torneo entre los dos primeros del acumulado.

CONVOCADOS DE LA "U" Y CRISTAL QUE NO JUGARÁN EL CLÁSICO

Universitario:

Aldo Corzo (selección mayor)

Armando Alfageme (selección mayor)

Jesús Barco (Sub 23)

Brayan Velarde (Sub 23)

Alberto Quintero (Selección de Panamá)

Sporting Cristal:

Patricio Álvarez (selección mayor)

Christofer Gonzales (selección mayor)

Christofer Olivares (Sub 23)

Renato Solís (Sub 23)

Martín Távara (Sub 23)

Gianfranco Chávez (Sub 23)

Jesús Pretell (Sub 23)

Fernando Pacheco (Sub 23)

Kevin Sandoval (Sub 23)