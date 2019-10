¡Exclusivo! Nolberto Solano sobre su labor como asistente de Gareca: "Es una maestría vivir estos cuatro años con él"

Gustavo Peralta Coello

Selección Peruana | Nolberto Solano repite tres veces la palabra revancha cuando empieza la charla con LÍBERO sobre los Panamericanos y el nuevo reto a cargo de la Sub-23 con miras al Torneo Preolímpico Sudamericano que se desarrollará en enero del 2020.

“Ñol” se muestra ilusionado y mejor armado para callar a sus más ácidos críticos. Siente que hay cómo y valoró a cada uno de los mejores elementos que integran su selección. ¡También habló de Christian Cueva!

¿Qué sensaciones te embargan en este nuevo reto con la Sub-23?

"En lo personal como una revancha. Hemos tenido tiempo para organizanos mejor luego de lo que nos pasó en los Panamericanos. Tengo un grupo de chicos con mucho talento, jugadores ya formados, profesionales de cara a los planes que uno tiene. Siempre digo que la Sub-23 es una reserva de la selección absoluta".



¿Te dolió mucho lo sucedido en los Panamericanos Lima 2019?

"Cuando uno asume compromisos sabe sus pros y contras, sabíamos que el margen de trabajo, la manera en la que se había presentado la oportunidad era complicada, pero lo asumí con profesionalismo. Cuando las cosas salen mal hay que aguantar el huracán de críticas. Lo he vivido, he convivido con eso como jugador, esto ya es familiar. Hago autocrítica.



¿Qué tanto es la influencia de Gareca en tu carrera como técnico?

Lo mejor que me ha podido pasar es estar en la selección absoluta. Es una maestría vivir estos cuatro años con él, viviendo a nivel internacional, vas creciendo, aprendes y aportas. Me siento un privilegiado. Ricardo es un excelente técnico y persona. Sin duda esto me quedará, estoy orgulloso.

¿Kevin Quevedo es la próxima “joya” debe exportar Perú?

Va a camino a ser un jugador importante, es muy desequilibrante, le gusta el gol, está en ese camino, en ese proceso. A veces aceleramos los proceso, pero él va por el camino ideal, teniendo más rodaje, como en su momento lo tuvo Farfán en Alianza. Si él sigue haciendo los méritos, se va ir en algún momento. Tiene que seguir creciendo.

¿A qué liga debería emigrar Quevedo?

Lo único que tiene que hacer es no dejar de jugar al fútbol. Puede ir a Holanda, Bélgica, Portugal, Grecia, pero tiene que jugar. La única manera, y te lo hablo por experiencia, es el rodaje. El tiempo en el fútbol es lo que te hace crecer como jugador. Donde tenga que ir tiene que ir a jugar.

¿Te preocupa lo que está sucediendo con Christian Cueva?

Nos ensañamos demasiado con un jugador. No vamos a negar las cosas negativas que han pasado con él, pero no hay que hacer una bola de fuego. Christian es un ser humano como todos, y siendo un padre de familia va tener que entender todas estas cosas. Acá le caen consejos por todos lados, ya hemos hablado con él. Hay que darle tiempo al tiempo, nos ha dado alegrías, pero tienen que entender que es una persona pública. De jovenes todos hemos cometido errores, él la tiene clara y tiene que darle vuelta a todo. Podemos tener más piedad, no hay que ensañarnos con él. Los jugadores del 70, 80, iban al mundial pero tampoco eran angelitos. Está convencido de lo que tiene que corregir, ya depende de él.

¿Hay chicos en la Sub-23 que destacan, por ejemplo Yuriel Celi, ¿qué opinas de él?

Nos ilusionamos todos con él, es un chico con un talento impresionante y va por ese camino. Tiene potencial, la agresividad. Yo tengo la costumbre de compararlo mucho con Carlos “Kukín” Flores, el chalaco agresivo. Lo uso en la volante porque es un jugador que le gusta el balón, tiene calidad y está fuerte para el contacto. Esperemos que deje de ser una promesa para ser una realidad.