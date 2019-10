Francisco Lombardi sobre cambio de estatutos de la FPF: "Algo está pasando ahí"

La noticia sobre la aprobación de los cambios de estatutos de la FPF, donde hubieron 34 votos a favor y 7 en contra, ha generado la molestia de varios clubes y personajes por este suceso que podría marcar la historia del fútbol peruano, entre ellos el ex presidente de Sporting Cristal, Francisco Lombardi.

"Da la impresión de que el documento estuviera digitado para que solo ciertas personas puedan acceder a la postulación a la presidencia de la FPF", declaró Lombardi en "Fútbol Como Cancha" sobre las nuevas variaciones del estatuto.

El ex dirigente celeste también consideró inaudito que los equipos que cuentan con un gran porcentaje de fanáticos no tengan palabra ante las decisiones del balompié en nuestro país. "Los equipos que tienen el 95% de los seguidores no pueden estar al margen de las decisiones que se tomen en el fútbol peruano".

Ante la posibilidad de dividir el fútbol peruano, Lombardi recordó que ya había sucedido este hecho en el pasado. "Antes ya se hizo una liga aparte, fue el Torneo Metropolitano. Pero crear eso tiene riesgos, porque no puedes participar en torneos internacionales. Además, al convertirse en inviable el primer torneo, tienen que buscar dialogar".

Así mismo, el ex mandamás de Cristal consideró sorpresiva la decisión de varios equipos en respaldar estos cambios. "Es muy raro que los clubes profesionales estén votando a favor de tener menor representación en la Asamblea ¿Qué motivo habría para que lo hagan? Algo está pasando ahí".

Por otra parte, Lombardi se refirió a la venta de Sporting Cristal y expresó su tranquilidad con la presente directiva celeste. "No me he pronunciado de la venta de Cristal, creo que Alfonso García Miró es una garantía de que el club va a seguir una buena línea, pero no conozco los planes ni el proyecto de los nuevos propietarios".

Finalmente, "Pancho" piensa que es muy complicado que llegue a postular por la presidencia de la FPF. "He participado toda mi vida del fútbol. Creo que para presidente de la Federación ni siquiera postularía yo, de todas maneras no tengo intención de hacerlo".