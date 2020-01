Luis Aguiar y Rubert Quijada, los hombres claves de Bengoechea

Fueron los últimos en reforzar a Alianza Lima y hoy son piezas claves en cualquier esquema que proponga Pablo Bengoechea. Hablamos de Luis Aguiar y Rubert Quijada.

Pese a que aún no tuvo minutos, el “Canario” es considerado titular y desde ya envió un mensaje. “Hay que volver a demostrar las cosas, aquí solo sirve salir campeón y eso hay que verlo en diciembre”, señaló.

Por su parte, el zaguero venezolano remarcó que su fichaje tuvo un solo objetivo. “Me motiva a seguir trabajando partido a partido. Vine a Alianza Lima para darme a conocer a nivel internacional y volver a la selección de Venezuela”, dijo Quijada en conferencia.

Ambos son muy considerados por Bengoechea tanto para los equipos titulares en la Liga Movistar y también en la Copa Libertadores.

Más declaraciones

Luis Aguiar sobre Alberto Rodríguez. “Lo vi jugar contra los mejores y no hay ningún defensa en el mundo que juegue sin entrenar o entrenando pocos días”.

Rubert Quijada: “Soy un defensa que me gustar jugar y no siempre tirarla de punta. Cuando me toca salir jugando, lo hago”.