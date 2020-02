Alianza Lima: Jean Deza separado del equipo y el lunes decidirán su futuro | VIDEO

Jean Deza fue separado por ahora del equipo y no estará ante Municipal este viernes. El entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea confirmó que el futuro del extremo íntimo se decidirá este lunes por parte de la comisión de fútbol grone.

Pablo Bengoechea fue claro en la conferencia de prensa y dijo que no tiene como defender al jugador que lleva tres actos de indisciplinas. "Jean Deza había empezado la semana con posibilidades de estar, siempre decimos que el futbolista que llama la atención por lo que no hace adentro de la cancha no nos gusta y si perjudica la imagen de la institución nos gusta mucho menos", precisó.

Luego, el DT grone agregó "Deza ha vuelto a perjudicar a la institución, ha dañado su imagen y de cara a sus compañeros creo que no se ha portado bien. Ya ha pasado que hay futbolistas que no han sido tomados en cuenta porque no han hecho las cosas bien, salga o no en televisión porque nosotros nos enteramos de todo. Ellos son los primeros que saben que si hacen algo que perjudica al grupo no son tomados en cuenta, yo no saco a nadie, el futbolista se saca solo", explicó.

Sobre lo que se le viene a Deza, dijo. "Lo que va a pasar en el futuro no lo sé, si uno reitera estas acciones cuesta más recuperar la posición. Si aumentan los errores aumentan las sanciones. Todos los futbolistas antes de estar en Alianza sueñan con estar, algunos vienen y aprovechan la oportunidad y otros no la aprovechan. Cada uno es consciente de lo que hace, no es que no sepan".

Finalmente, Bengoechea contó que la otra semana se sabrá la decisión de la comisión de fútbol de Alianza Lima. "Vamos a ver que pasa en el futuro, nadie ha dicho que vaya a seguir o que no vaya a seguir. En este momento me preocupa más los 3 puntos con Municipal, el lunes o martes van a tener más noticias".