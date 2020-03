Pablo Bengoechea: "No me sentía bien desde la pretemporada"

Pablo Bengochea renunció a Alianza Lima tras un mal arranque en el Torneo Apertura 2020 y Copa Libertadores 2020. Por eso, antes de irse, decidió brindar una última conferencia de prensa para explicar las razones de su abrupta salida.

"No me sentía bien desde la pretemporada", expresó su malestar el estratega uruguayo dando a entender que desde enero no estaba cómodo.

Además recalcó que hasta el 5 de marzo que inició la Copa Libertadores no pudo convencer al plantel de lo que quería. Por eso, tomó la decisión de no continuar en Alianza Lima.

"Gran parte de culpa lo tengo yo por no convencerlos. Todavía no nos despertamos, no nos dimos cuenta que ya empezó el torneo, la Libertadores".

Pablo Bengoechea nunca dirigirá a la U

Una de las declaraciones que más llamó la atención de los asistentes a la conferencia de Pablo Bengoechea es que el extécnico de los blanquiazules admitió que nunca "dirigirá un clásico contra Alianza Lima"

Pablo Bengoechea y lo que dijo sobre los hinchas blanquiazules

El ahora extécnico de Alianza Lima también le dedicó un tiempo a los hinchas, de quienes confía, seguirán alentando al equipo en este duro momento: "Me siento identificado con Alianza Lima. Ojalá sigan apoyando al equipo como lo han hecho hasta ahora. El pedido a la gente es que siga apoyando a la institución. Estoy muy agradecido con la gente de Alianza", finalizó.