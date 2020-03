La medida de Ahmed con Mario Salas para repotenciar a Alianza Lima

Mario Salas no hace oídos a los que aún se empecinan a negar su llegada al país por la medida anunciada por el presidente chileno, Sebastián Piñera, de cerrar las fronteras por tres meses. El "Comandante" empezó a trabajar en Alianza Lima y LÍBERO detalla todos los pormenores. ¡Mucha atención!

El extécnico de Colo Colo tiene conocimiento de los ocho partidos oficiales de los "íntimos" en el arranque del 2020 -seis del Apertura y dos de Copa- y está seguro que existen muchos errores que Pablo Bengoechea no pudo resolver en su momento. Por este motivo solicitó de inmediato los GPS de los compromisos de absolutamente todos los futbolistas.



¿Y quienes se encargan de esta labor? El preparador físico de la reserva, Jorge Ore Pita, y Daniel Ahmed, hoy jefe de planeación y desarrollo deportivo de la institución. El técnico argentino no se aislará por ahora del primer equipo y colaborará con la supervisión de los trabajos de los jugadores en sus domicilios.

¿Cuándo arribará Salas a nuestro país? De primera mano LÍBERO pudo recoger una vez que termine el estado de emergencia: a partir del 1 de abril. La parte legal de Alianza Lima está agilizando los trámites para evitar algunos contratiempos. El "Comandante" comenzó a trabajar con el objetivo de colocar al club en los primeros lugares.

DATO: Mario Salas llega a Alianza Lima hasta diciembre del 2021. Una vez pise suelo peruano firmará su contrato.